Marché de producteurs à la ferme 800 route de Benevet, 1 janvier 2023, Villages du Lac de Paladru.

Sur ce marché de producteurs vous retrouverez plusieurs produits à la vente (légumes, fruits, yaourt, oeuf, beurre, miel, thé, café, pain, confiture, brioche, crème…) La gamme sera amenée à évoluer pour vous proposer un large choix de produits locaux..

2023-01-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-12-31 19:00:00. .

800 route de Benevet Ferme du Moulin

Villages du Lac de Paladru 38850 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



On this farmers’ market you will find several products for sale (vegetables, fruit, yoghurt, eggs, butter, honey, tea, coffee, bread, jam, brioche, cream…) The range will evolve to offer you a wide choice of local products.

En este mercado de agricultores encontrará varios productos a la venta (verduras, frutas, yogur, huevos, mantequilla, miel, té, café, pan, mermelada, brioche, crema…) La gama de productos evolucionará para ofrecerle una amplia selección de productos locales.

Auf diesem Bauernmarkt werden Sie mehrere Produkte zum Verkauf finden (Gemüse, Obst, Joghurt, Eier, Butter, Honig, Tee, Kaffee, Brot, Marmelade, Brioche, Sahne…) Das Angebot wird sich weiterentwickeln, um Ihnen eine große Auswahl an lokalen Produkten anbieten zu können.

Mise à jour le 2022-06-02 par Office de Tourisme du Pays Voironnais