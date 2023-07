JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: CE QUE NOUS CONTE LES ARBRES, L’ANCIEN JARDIN VALLOT OU CENT VINGT ANS D’ACCLIMATATION 800 Avenue Joseph Vallot Lodève, 16 septembre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Une balade guidée par Tangi Gourmelon pour arpenter l’ancien jardin de la maison Vallot et retracer les essais botaniques d’Emile et Joseph Vallot plus de cent vingt ans après la parution de l’ouvrage “les plantes exotiques ornementales que l’on peut cultiver dans la région de l’olivier”..

2023-09-16 16:00:00 fin : 2023-09-16 17:00:00. .

800 Avenue Joseph Vallot

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Tangi Gourmelon guides you through the former garden of the Maison Vallot, tracing the botanical trials of Emile and Joseph Vallot more than one hundred and twenty years after the publication of their book ?les plantes exotiques ornementales que l?on peut cultiver dans la région de l?olivier?

Un paseo guiado por Tangi Gourmelon a través del antiguo jardín de la Maison Vallot, recorriendo los ensayos botánicos de Emile y Joseph Vallot más de ciento veinte años después de la publicación de ?les plantes exotiques ornementales que l?on peut cultiver dans la région de l?olivier?

Ein von Tangi Gourmelon geführter Spaziergang durch den ehemaligen Garten des Hauses Vallot, um die botanischen Versuche von Emile und Joseph Vallot nachzuvollziehen, mehr als 120 Jahre nach dem Erscheinen des Buches « Les plantes exotiques ornementales que l’on peut cultiver dans la région de l’olivier » (Exotische Zierpflanzen, die man in der Region des Olivenbaums anbauen kann).

Mise à jour le 2023-07-21 par OT LODEVOIS ET LARZAC