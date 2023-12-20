Championnat de France de Handball : Chambéry vs Saint-Raphaël 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry, 20 décembre 2023, Chambéry.

Chambéry,Savoie

Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit le Saint-Raphaël pour la 15ème journée de Liqui Moly StarLigue. Venez encourager les Savoyards à l’occasion de la soirée de Noël au Phare !.

2023-12-20 18:45:00 fin : 2023-12-20 23:30:00. EUR.

800 avenue du Grand Ariétaz Le Phare

Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Saint-Raphaël for the 15th day of the Liqui Moly StarLigue. Come and cheer on the Savoyards at the Christmas party at Le Phare!

El Chambéry Savoie Mont Blanc Handball recibe al Saint-Raphaël en la 15ª jornada de la Liqui Moly StarLigue. ¡Ven a animar a los saboyanos en la fiesta de Navidad en el Phare!

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball empfängt Saint-Raphaël am 15. Spieltag der Liqui Moly StarLiga. Kommen Sie und feuern Sie die Savoyarden bei der Weihnachtsfeier im Leuchtturm an!

Mise à jour le 2023-11-09 par Grand Chambéry Alpes Tourisme