Championnat de France de Handball : Chambéry vs Dijon 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry, 8 décembre 2023, Chambéry.

Chambéry,Savoie

Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit Dijon pour la 13ème journée de Championnat. Pour l’occasion, le Phare se transforme en station de ski pour fêter l’arrivée de l’hiver ! C’est la traditionnelle soirée Planté de Bâtons !.

2023-12-08 18:45:00 fin : 2023-12-08 23:30:00. EUR.

800 avenue du Grand Ariétaz Le Phare

Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Dijon for the 13th day of the French Championship. For the occasion, the Phare is transformed into a ski resort to celebrate the arrival of winter! It’s the traditional Planté de Bâtons party!

El Balonmano Chambéry Savoie Mont Blanc recibe al Dijon en la 13ª jornada del Campeonato. Para la ocasión, el Phare se transforma en una estación de esquí para celebrar la llegada del invierno ¡Es la tradicional velada Planté de Bâtons!

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball empfängt Dijon am 13. Spieltag der Meisterschaft. Zu diesem Anlass verwandelt sich der Leuchtturm in eine Skistation, um die Ankunft des Winters zu feiern! Es findet der traditionelle Abend « Planté de Bâtons » statt!

