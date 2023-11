Championnat de France de Handball : Chambéry vs Toulouse 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry, 24 novembre 2023, Chambéry.

Chambéry,Savoie

Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit le Fenix Toulouse pour la 11ème journée de Championnat. Venez encourager les Savoyards face à l’équipe en forme de ce début de saison..

2023-11-24 18:45:00 fin : 2023-11-24 23:30:00. EUR.

800 avenue du Grand Ariétaz Le Phare

Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts Fenix Toulouse for the 11th day of the Championship. Come and cheer on the Savoyards against the team in form at the start of the season.

El Chambéry Savoie Mont Blanc Handball recibe al Fenix Toulouse en la 11ª jornada del Campeonato. Ven a animar a los saboyanos contra el equipo más en forma del inicio de temporada.

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball empfängt Fenix Toulouse am 11. Spieltag der Meisterschaft. Kommen Sie und feuern Sie die Savoyarden gegen das formstarke Team zu Beginn der Saison an.

