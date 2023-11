Coupe d’Europe de Handball : Chambéry vs Izvidac 800 avenue du Grand Ariétaz Chambéry, 21 novembre 2023, Chambéry.

Chambéry,Savoie

Le Chambéry Savoie Mont Blanc Handball reçoit le HRK Izvidac pour son 4ème match de Coupe d’Europe cette saison. Venez encourager les Savoyards face au Champion de Bosnie-Herzégovine !.

2023-11-21 17:30:00 fin : 2023-11-21 22:15:00. EUR.

800 avenue du Grand Ariétaz Le Phare

Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Chambéry Savoie Mont Blanc Handball hosts HRK Izvidac for its 4th European Cup match this season. Come and cheer on the Savoyards against the Bosnian-Herzegovinian champions!

El Chambéry Savoie Mont Blanc Handball recibe al HRK Izvidac en su cuarto partido de la Copa de Europa esta temporada. Ven a animar a los saboyanos contra los campeones de Bosnia-Herzegovina

Chambéry Savoie Mont Blanc Handball empfängt HRK Izvidac für sein viertes Europapokalspiel in dieser Saison. Kommen Sie und feuern Sie die Savoyarden gegen den bosnisch-herzegowinischen Meister an!

Mise à jour le 2023-11-09 par Grand Chambéry Alpes Tourisme