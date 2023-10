Théâtre • Compagnie Toujours Là « Cartable » 800 avenue de la Chalosse Maylis, 3 décembre 2023, Maylis.

Maylis,Landes

Ce seule-en-scène, à la fois drôle et émouvant, nous plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine de bonne volonté et de ses élèves tous si différents et attachants. Tel un caméléon, la comédienne interprète tous les personnages : la maîtresse, les enfants, les collègues, l’inspecteur…

Cartable est un hommage au métier de professeur des écoles, complexe et passionnant. Un plongeon dans le monde de l’école, univers plein d’énergie et d’émotions, petit condensé de notre société où se rencontrent toutes les personnalités et les histoires individuelles, où se vivent de nouvelles aventures collectives, et où chacun, enfant ou adulte, continue d’apprendre grâce à l’autre…

Ce spectacle est en partenariat avec la classe des CE1 de Maylis qui réalisent des ateliers de médiation sur deux matinées avec la comédienne et feront une restitution sur scène..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:30:00. EUR.

800 avenue de la Chalosse Salle polyvalente

Maylis 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine



This one-woman show, both funny and moving, plunges us into the daily life of a strong-willed teacher and her students, who are all so different and endearing. Like a chameleon, the actress plays all the characters: the teacher, the children, the colleagues, the inspector?

Cartable is a tribute to the complex and fascinating profession of school teacher. It’s a plunge into the world of the school, a universe full of energy and emotion, a small condensed version of our society, where all personalities and individual stories meet, where new collective adventures take place, and where everyone, child or adult, continues to learn thanks to each other?

This show is in partnership with Maylis?s CE1 class, who will be taking part in mediation workshops with the actress over two mornings, followed by an on-stage performance.

Este espectáculo unipersonal, a la vez divertido y conmovedor, nos sumerge en el día a día de una profesora con mucho carácter y de sus alumnos, todos tan diferentes y entrañables. Como un camaleón, la actriz interpreta a todos los personajes: la maestra, los niños, los compañeros, el inspector..

Cartable es un homenaje a la compleja y fascinante profesión de maestro de escuela. Es una inmersión en el mundo de la escuela, un universo lleno de energía y emoción, una pequeña versión condensada de nuestra sociedad donde confluyen todas las personalidades e historias individuales, donde tienen lugar nuevas aventuras colectivas, y donde todos, niños o adultos, siguen aprendiendo gracias a los demás?

Este espectáculo cuenta con la colaboración de la clase CE1 de Maylis, que impartirá talleres de mediación con la actriz durante dos mañanas, seguidos de una representación en el escenario.

Dieses lustige und bewegende Solo tauchen wir in den Alltag einer gutmütigen Lehrerin und ihrer Schüler ein, die alle so unterschiedlich und liebenswert sind. Wie ein Chamäleon spielt die Schauspielerin alle Figuren: die Lehrerin, die Kinder, die Kollegen, den Inspektor… und sie ist auch die einzige, die sich nicht in die Rolle der Lehrerin hineinversetzen kann

Cartable ist eine Hommage an den komplexen und spannenden Beruf des Schullehrers. Ein Eintauchen in die Welt der Schule, ein Universum voller Energie und Emotionen, ein kleines Kondensat unserer Gesellschaft, wo alle Persönlichkeiten und individuellen Geschichten aufeinandertreffen, wo neue kollektive Abenteuer erlebt werden und wo jeder, ob Kind oder Erwachsener, durch den anderen weiter lernt…

Diese Aufführung findet in Zusammenarbeit mit der zweiten Klasse von Maylis statt, die an zwei Vormittagen Vermittlungsworkshops mit der Schauspielerin durchführt und eine Aufführung auf der Bühne plant.

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Terres de Chalosse