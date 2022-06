800 ANS DE LA COLLEGIALE SAINT-LEGER CONCERT

2022-07-01 – 2022-07-03 Concerts, Visites, ateliers, conférences…

Le conseil de fabrique de Marsal organise les 800 ans de la Collégiale St Léger le 1,2,3 juillet 2022.

De nombreuses animations sont prévues tout à long de ce week-end.

