800 ANS CATHEDRALE D'AMIENS > Concert : Les retrouvailles – Max Zita & Gospel Voices 2021-06-25 20:30:00 – 2021-06-25 22:00:00

À l'occasion de ses 800 ans la cathédrale Notre-Dame d'Amiens vous invite au concert exceptionnel de Max Zita et Gospel Voices, précurseur du Gospel en Europe. De talentueux musiciens et chanteurs vous feront vibrer au son des chants traditionnels du Gospel sans oublier la joie de vivre des Caraïbes ! La jauge est limitée à 1 000 spectateurs.

