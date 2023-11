Crèche vivante pastorale 80 Rue Raoul Henri Sanary-sur-Mer, 24 décembre 2023, Sanary-sur-Mer.

Sanary-sur-Mer,Var

Venez découvrir la crèche vivante pastorale au Théâtre Galli..

2023-12-24 17:30:00 fin : 2023-12-24 . .

80 Rue Raoul Henri Théâtre Galli

Sanary-sur-Mer 83110 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover the pastoral living crib at the Théâtre Galli.

Venga a descubrir la cuna pastoral viva del Théâtre Galli.

Erleben Sie die lebendige Pastoralkrippe im Galli-Theater.

