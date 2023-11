CYCLE D’ÉTUDE SUR LE THÈME DE L’ART : 4ÈME SÉANCE 80, rue des îles Saumur, 5 février 2024, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Saumur Temps Libre – Université Inter-Âges a le plaisir de recevoir à nouveau Géraldine Bretault, guide-conférencière, diplômée de l’Ecole du Louvre pour un cycle de conférences dédiées à : « Histoire de l’Art ».

2024-02-05 fin : 2024-02-05 16:30:00. .

80, rue des îles

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Saumur Temps Libre ? Université Inter-Âges is pleased to welcome once again Géraldine Bretault, guide and lecturer, a graduate of the Ecole du Louvre, for a series of lectures dedicated to : « Art History

Saumur ¿Tiempo libre? La Universidad Inter-Âges se complace en acoger de nuevo a Géraldine Bretault, guía y conferenciante, diplomada de la Escuela del Louvre, para un ciclo de conferencias dedicado a : « Historia del Arte

Saumur Temps Libre ? Université Inter-Âges freut sich, erneut Géraldine Bretault, Fremdenführerin und Referentin mit einem Diplom der Ecole du Louvre, für einen Vortragszyklus zu empfangen, der sich den Themen : « Kunstgeschichte »

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire