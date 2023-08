Journée découverte BMX 80 Rue de Masquet Mios, 3 septembre 2023, Mios.

Mios,Gironde

L’association BMX Mios vous invite à une journée découverte du BMX sur le parc de 10h à 12h et de 14h à 18h.

+ d’infos au 06 42 50 55 87 ou au 07 77 96 01 17.

2023-09-03 fin : 2023-09-03 12:00:00. .

80 Rue de Masquet Parc de BMX

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The BMX Mios association invites you to a BMX discovery day in the park from 10am to 12pm and 2pm to 6pm.

+ info on 06 42 50 55 87 or 07 77 96 01 17

La asociación BMX Mios le invita a una jornada de descubrimiento del BMX en el parque, de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.

+ Más información en el 06 42 50 55 87 o en el 07 77 96 01 17

Der Verein BMX Mios lädt Sie zu einem BMX-Schnuppertag im Park von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr ein.

+ Weitere Informationen unter 06 42 50 55 87 oder 07 77 96 01 17

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Coeur Bassin