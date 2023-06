Exposition : Agnès barré-Masurier (tapisseries contemporaines) et J.M.E. Gaillard (peinture et poésie) 80 rue d’Argouges Gratot, 1 juillet 2023, Gratot.

Gratot,Manche

Vernissage le jeudi 29 juin à partir de 17h30 au Château de Gratot.

A cette occasion, les artistes et les bénévoles de notre Association sont heureux de vous retrouver autour d’un apéritif,

sous le soleil, sur la pelouse du Château.

Exposition : Agnès barré-Masurier (tapisseries contemporaines) et J.M.E. Gaillard (peinture et poésie)..

Vendredi 2023-07-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-17 19:00:00. .

80 rue d’Argouges Château de Gratot

Gratot 50200 Manche Normandie



Opening on Thursday June 29 from 5.30pm at Château de Gratot.

On this occasion, the artists and volunteers of our Association are delighted to welcome you for an aperitif,

under the sun, on the Château’s lawn.

Exhibition: Agnès barré-Masurier (contemporary tapestries) and J.M.E. Gaillard (painting and poetry).

Inauguración el jueves 29 de junio a partir de las 17.30 horas en el Château de Gratot.

En esta ocasión, los artistas y voluntarios de nuestra Asociación estarán encantados de recibirle para tomar un aperitivo,

bajo el sol, en el césped del castillo.

Exposición: Agnès barré-Masurier (tapices contemporáneos) y J.M.E. Gaillard (pintura y poesía).

Vernissage am Donnerstag, den 29. Juni ab 17.30 Uhr im Château de Gratot.

Bei dieser Gelegenheit freuen sich die Künstler und die Freiwilligen unseres Vereins, Sie bei einem Aperitif wiederzusehen,

unter der Sonne auf dem Rasen des Schlosses.

Ausstellung: Agnès barré-Masurier (zeitgenössische Wandteppiche) und J.M.E. Gaillard (Malerei und Poesie).

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche