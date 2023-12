Neguan 2024, les 24 heures de l’oralité 80 route d’Hasparren La Bastide-Clairence, 7 janvier 2024, La Bastide-Clairence.

La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 01:00:00

fin : 2024-01-07

Temps fort proposé pour un partage de l’art, de la culture et du patrimoine au cœur de l’hiver.

1h : chorale La Gaujosa avec Amaia Hiriart

3h : les sons de la night avec Franz Bernecker

5h : atelier sophrologie avec Agnés Arruebarena

7h : atelier philosophie avec Sylvie Mellina

9h : restitution du concours d’éloquence avec Dylan Masson et Elise Richard de l’association Haut et Fort

11h : dégustation de bières avec la microbrasserie Sasiko Garagarnoa

13h : repas préparé par le chef Oier Bonetbelche, sur réservation.

Temps fort proposé pour un partage de l’art, de la culture et du patrimoine au cœur de l’hiver.

1h : chorale La Gaujosa avec Amaia Hiriart

3h : les sons de la night avec Franz Bernecker

5h : atelier sophrologie avec Agnés Arruebarena

7h : atelier philosophie avec Sylvie Mellina

9h : restitution du concours d’éloquence avec Dylan Masson et Elise Richard de l’association Haut et Fort

11h : dégustation de bières avec la microbrasserie Sasiko Garagarnoa

13h : repas préparé par le chef Oier Bonetbelche, sur réservation

Temps fort proposé pour un partage de l’art, de la culture et du patrimoine au cœur de l’hiver.

1h : chorale La Gaujosa avec Amaia Hiriart

3h : les sons de la night avec Franz Bernecker

5h : atelier sophrologie avec Agnés Arruebarena

7h : atelier philosophie avec Sylvie Mellina

9h : restitution du concours d’éloquence avec Dylan Masson et Elise Richard de l’association Haut et Fort

11h : dégustation de bières avec la microbrasserie Sasiko Garagarnoa

13h : repas préparé par le chef Oier Bonetbelche, sur réservation

EUR.

80 route d’Hasparren Salle Inessa de Gaxen

La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-18 par Office de Tourisme Pays Basque