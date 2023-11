Concert – Duo Peti Peta 80 route des Tonnons Menglon, 24 novembre 2023, Menglon.

Menglon,Drôme

Une pièce musicale légère et profonde pour vois, guitare, hautbois et charango. Des compositions originales qui embrassent différents styles : des influences folks, blues, pop, latines, pour un concert sensible et touchant. Restauration ambulante..

2023-11-24 19:30:00 fin : 2023-11-24 . .

80 route des Tonnons Le Barabock

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A light-hearted yet profound piece of music for voice, guitar, oboe and charango. Original compositions embrace different styles: folk, blues, pop, Latin influences, for a sensitive and touching concert. Mobile catering.

Una música desenfadada pero profunda para voz, guitarra, oboe y charango. Composiciones originales que abarcan diferentes estilos: folk, blues, pop e influencias latinas, para un concierto sensible y conmovedor. Comida callejera.

Ein leichtes und tiefgründiges Musikstück für Stimme, Gitarre, Oboe und Charango. Originalkompositionen, die verschiedene Stile umfassen: Einflüsse von Folk, Blues, Pop und Latin, für ein sensibles und berührendes Konzert. Ambulante Restauration.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme du Pays Diois