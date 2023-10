Concert – Tête Rouge 80 route des Tonnons Menglon, 20 octobre 2023, Menglon.

Menglon,Drôme

Musique d’ici, d’ailleurs et de nulle part… Guitare, voix, saxophone + restauration ambulante..

2023-10-20 19:30:00 fin : 2023-10-20 . .

80 route des Tonnons Le Barabock

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Music from here, there and nowhere… Guitar, voice, saxophone + mobile catering.

Música de aquí, de allá y de ninguna parte… Guitarra, voz, saxofón + comida callejera.

Musik von hier, von anderswo und von nirgendwo… Gitarre, Stimme, Saxophon + ambulantes Catering.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme du Pays Diois