Soirée – « Dires d’ici et d’ailleurs 80 route des Tonnons Menglon, 17 octobre 2023, Menglon.

Menglon,Drôme

207 sièges, 3 labels, 1écran, mais quelle est cette vieille institution dioise de 80 ans ? Réponse avec Jean-Pierre Surles, son directeur : quizz, visite des lieux… Soirée spéciale 7ème art..

2023-10-17 19:30:00 fin : 2023-10-17 . .

80 route des Tonnons Le Barabock

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



207 seats, 3 labels, 1 screen, but what is this 80-year-old Dijon institution? Answer with Jean-Pierre Surles, its director: quiz, tour of the premises… Special 7th art evening.

207 plazas, 3 rótulos, 1 pantalla, pero ¿qué es esta institución ochentera de Dijon? Jean-Pierre Surles, su director, responderá a la pregunta con un concurso de preguntas y un recorrido por los locales… Velada especial 7º arte.

207 Sitze, 3 Labels, 1Bildschirm, aber was ist das für eine 80 Jahre alte Institution in Dijon? Antwort mit Jean-Pierre Surles, seinem Direktor: Quiz, Besichtigung der Räumlichkeiten… Spezialabend zur 7. Kunst.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme du Pays Diois