Concert – Monsieur et Madame PARIS 80 route des Tonnons Menglon, 30 juin 2023, Menglon.

Menglon,Drôme

Le piano de Madame Paris a rencontré la guitare de Monsieur Paris. Le répertoire s’est orienté vers le reggae, soul, vieux roots, et garde des accents de musique de l’Est, standards jazz manouches, valses, rock, et plus de morceaux chantés !.

2023-06-30 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-30 21:30:00. .

80 route des Tonnons Le Barabock

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Ms. Paris’s piano meets Mr. Paris’s guitar. The repertoire has shifted towards reggae, soul, old roots, with a touch of Eastern music, gypsy jazz standards, waltzes, rock, and more sung pieces!

El piano de la Sra. Paris se une a la guitarra del Sr. Paris. El repertorio ha virado hacia el reggae, el soul, las raíces antiguas, con un toque de música oriental, estándares de jazz gitano, valses, rock, ¡y más temas cantados!

Das Klavier von Madame Paris traf auf die Gitarre von Monsieur Paris. Das Repertoire hat sich in Richtung Reggae, Soul, alte Roots orientiert und behält Akzente der osteuropäischen Musik, Gypsy-Jazz-Standards, Walzer, Rock und mehr gesungene Stücke!

