Concert – Neysatou 80 route des Tonnons, 26 mai 2023, Menglon.

Menglon,Drôme

La tunisienne Badiâa Bouhrizi envoûte de par sa voix, ses mots et sa langue.

Restauration ambulante sur place..

2023-05-26 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-26 . .

80 route des Tonnons Le Barabock

Menglon 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Tunisian Badiâa Bouhrizi bewitches with her voice, her words and her language.

Catering on the spot.

La tunecina Badiâa Bouhrizi hechiza con su voz, sus palabras y su lenguaje.

Catering móvil in situ.

Die Tunesierin Badiâa Bouhrizi verzaubert mit ihrer Stimme, ihren Worten und ihrer Sprache.

Ambulante Restauration vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme du Pays Diois