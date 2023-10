Haloween à la ferme du facteur enchantée 80 route de la Galliardière Hauterives, 29 octobre 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

Tous les esprits maléfiques commencent à roder autour de la ferme enchantée.

Afin de conjurer le mauvais sort. Animations et cadeaux pour toutes les personnes déguisées : adultes et enfants !.

2023-10-29 10:30:00 fin : 2023-11-01 18:00:00. EUR.

80 route de la Galliardière La ferme du facteur enchantée

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



All the evil spirits begin to prowl around the enchanted farm.

To ward off bad luck. Entertainment and gifts for everyone in costume: adults and children!

Todos los espíritus malignos empiezan a merodear por la granja encantada.

Para ahuyentar la mala suerte. Entretenimiento y regalos para todos los que vayan disfrazados: ¡adultos y niños!

Alle bösen Geister beginnen, um den verzauberten Bauernhof zu streifen.

Um den bösen Zauber abzuwenden. Animationen und Geschenke für alle verkleideten Personen: Erwachsene und Kinder!

Mise à jour le 2023-10-12 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche