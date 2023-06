Balade à poney 80 route de la Galliardière Hauterives, 3 juillet 2023, Hauterives.

Hauterives,Drôme

A La Ferme du Facteur Enchantée avec le Centre Équestre De Hauterives, en supplément du prix d’entrée, vous pourrez profiter d’une agréable balade à poney dans les allées de la Ferme pour les enfants jusqu’à 7-8 ans en fonction de leur poids..

2023-07-03 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-03 12:00:00. .

80 route de la Galliardière La ferme du facteur enchantée

Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



At La Ferme du Facteur Enchantée with the Centre Equestre De Hauterives, in addition to the entrance fee, you can enjoy a pleasant pony ride along the farm’s paths for children up to 7-8 years old, depending on their weight.

En La Ferme du Facteur Enchantée con el Centre Equestre De Hauterives, además de la entrada, podrá disfrutar de un agradable paseo en poni por los senderos de la granja para niños de hasta 7-8 años, en función de su peso.

In La Ferme du Facteur Enchantée mit dem Centre Équestre De Hauterives können Sie gegen Aufpreis zum Eintrittspreis einen angenehmen Ponyritt durch die Gassen des Bauernhofs für Kinder bis 7-8 Jahre, je nach Gewicht, genießen.

Mise à jour le 2023-06-03 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche