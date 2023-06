Ciné d’été « Rebelles » 80 Route de Candes Savigny-en-Véron, 20 juillet 2023, Savigny-en-Véron.

Savigny-en-Véron,Indre-et-Loire

Le Ciné d’été en Rabelaisie s’invite à l’Ecomusée du Véron.

Restauration et buvette sur place à partir de 19h

Visite libre du parc avec les animaux de la ferme.

Séance à 22h15 avec la projection du film « Rebelles » Comédie d’Allan Mauduit.

En cas d’intempéries : repli dans la salle des fêtes..

Jeudi 2023-07-20 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-20 . .

80 Route de Candes

Savigny-en-Véron 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



The Ciné d’été en Rabelaisie invites itself to the Ecomusée du Véron.

Catering and refreshments on site from 7pm

Free visit of the park with farm animals.

Screening at 10:15pm of « Rebelles », a comedy by Allan Mauduit.

In case of bad weather, the event will be held in the village hall.

Le Ciné d’été en Rabelaisie se invite à l’Ecomusée du Véron.

Catering y refrescos in situ a partir de las 19 h

Visita gratuita del parque con los animales de la granja.

Proyección a las 22.15 h con la película « Rebelles » Comedia de Allan Mauduit.

En caso de mal tiempo, se utilizará la sala de fiestas.

Das Sommerkino in Rabelaisie ist zu Gast im Ecomusée du Véron.

Essen und Trinken vor Ort ab 19 Uhr

Freie Besichtigung des Parks mit den Tieren des Bauernhofs.

Vorführung um 22.15 Uhr mit dem Film « Rebelles » Komödie von Allan Mauduit.

Bei schlechtem Wetter: Ausweichen in den Festsaal.

