Aude Conques-sur-Orbiel 5 5 EUR 80 NOTES POUR UN TOUR DU MONDE par TROPIQUES : Ciné concert interactif.

Ce spectacle retrace l’itinéraire de Philéas Fogg , le héros du roman : Italie, Égypte, Inde, Chine, Japon et États-Unis. Chaque escale traversée dans le livre est représentée sous la forme d’une collaboration entre Tropiques et un artiste invité ayant une pratique traditionnelle de son pays d’origine : musique, danse et arts-plastiques. Un point de rencontre entre plusieurs cultures, civilisations, époques et disciplines artistiques.

En partenariat avec la Saison des 3 Conques contact@11bouge.com +33 6 32 99 75 73 https://www.11bouge.com/ Conques-sur-Orbiel

