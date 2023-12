Dîner spectacle transformiste 80 Grande Rue Poligny Catégories d’Évènement: Jura

Poligny Dîner spectacle transformiste 80 Grande Rue Poligny, 31 décembre 2023, Poligny. Poligny Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31 . Spectacle transformiste, ambiance dansante et menu du Réveillon

Places limitées, pensez à réserver! EUR.

80 Grande Rue Le Casta

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA Détails Catégories d’Évènement: Jura, Poligny Autres Code postal 39800 Lieu 80 Grande Rue Adresse 80 Grande Rue Le Casta Ville Poligny Departement Jura Lieu Ville 80 Grande Rue Poligny Latitude 46.83567 Longitude 5.70853 latitude longitude 46.83567;5.70853

80 Grande Rue Poligny Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/poligny/