80 ème anniversaire libération de Bretteville sur Ay le 13 juillet Bretteville-sur-Ay, samedi 13 juillet 2024.

80 ème anniversaire libération de Bretteville sur Ay le 13 juillet Bretteville-sur-Ay Manche

La manifestation se déroulera dans le bourg de Bretteville sur Ay et sur différents lieux: salle des fêtes, médiathèque, salle de conseil et sur la place de la mairie avec exposition de photos, de tableaux, de livres historiques, d’objets etc…Un défilé constitué de jeeps, de la fanfare de Port-Bail, d’habitants et de visiteurs en tenue d’époque feront un petit parcours vers le monument aux morts et autour de l’église. Un concert avec des chansons de l’époque sera assuré avec la chorale de Geffosses et de Bretteville sur Ay sur la place de la Mairie. Le midi, un repas champêtre avec rôtisserie et buvette au son de l’accordéon aura lieu dans le champ près de la mairie.

L’association « rando Brettevillaises » organisera une randonnée sur les lieux de mémoire de la commune le jeudi 11 juillet.

Ces manifestations seront intergénérationnelles.

La manifestation se déroulera dans le bourg de Bretteville sur Ay et sur différents lieux: salle des fêtes, médiathèque, salle de conseil et sur la place de la mairie avec exposition de photos, de tableaux, de livres historiques, d’objets etc…Un défilé constitué de jeeps, de la fanfare de Port-Bail, d’habitants et de visiteurs en tenue d’époque feront un petit parcours vers le monument aux morts et autour de l’église. Un concert avec des chansons de l’époque sera assuré avec la chorale de Geffosses et de Bretteville sur Ay sur la place de la Mairie. Le midi, un repas champêtre avec rôtisserie et buvette au son de l’accordéon aura lieu dans le champ près de la mairie.

L’association « rando Brettevillaises » organisera une randonnée sur les lieux de mémoire de la commune le jeudi 11 juillet.

Ces manifestations seront intergénérationnelles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-13 12:30:00

fin : 2024-07-13 18:00:00

LE BOURG

Bretteville-sur-Ay 50430 Manche Normandie mairiedebrettevillesuray@wanadoo.fr

L’événement 80 ème anniversaire libération de Bretteville sur Ay le 13 juillet Bretteville-sur-Ay a été mis à jour le 2024-02-20 par Côte Ouest Centre Manche