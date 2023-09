Bal des châtaignes 80, Chemin des Gorges, Colombières-sur-Orb (34), 4 novembre 2023, .

Bal des châtaignes Samedi 4 novembre, 21h00 80, Chemin des Gorges, Colombières-sur-Orb (34)

10H30 Balade toponymie, contes et musique 12H30 Grillades, saucisses frites et marrons grillés 15H00 18H30 Atelier d’initiation aux danses 19H00 restauration crêpes à la farine de châtaigne 21H00 Balèti avec Carabena et Folle Cadence

80, Chemin des Gorges, 34390 Colombières-sur-Orb, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T21:00:00+01:00 – 2023-11-05T01:00:00+01:00

