Atelier sophrologie et sommeil #2 80, Boulevard de l’Europe Plouescat, 9 janvier 2024, Plouescat.

Plouescat Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 19:15:00

fin : 2024-01-09 20:15:00

Les retours des derniers participants

« Je n’ai pas dormi comme ça depuis des années. »

« Je ne me réveille plus qu’une fois au lieu de trois, et j’arrive à me rendormir grâce aux exercices de sophrologie que je refais au lit. »

Quelques mots posés après les séances : #Apaisement #DéTenteetbienêTre #Bulle #Calme #Bienetre #Lâcherprise

Je vous propose 5 séances d’une heure. Le Plus c’est que toutes les séances sont enregistrées et transmises aux participants après chaque séance.

Ainsi il est possible de revivre les exercices à la maison et favoriser l’intégration dans le quotidien.

Petit groupe de 6 max.

Sur Réservation uniquement.

En ligne : www.solenn-mear-sophrologue.fr

