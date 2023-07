GRAND LOTO NOCTURNE 80 Boulevard de la République Valras-Plage, 3 août 2023, Valras-Plage.

Valras-Plage,Hérault

L’association vous propose son grand loto nocturne au profil de la Ligue contre le Cancer. Une tombola sera également organisée et tous les profits reversés à la Ligue..

2023-08-03 21:00:00 fin : 2023-08-03 . .

80 Boulevard de la République

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie



The association will be holding its big evening bingo in aid of the Ligue contre le Cancer. A tombola will also be organized, with all proceeds going to the League.

La asociación celebra su gran bingo nocturno a beneficio de la Liga contra el Cáncer. También habrá una tómbola, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Liga.

Der Verein bietet Ihnen sein großes Nachtlotto im Profil der Krebsliga an. Es wird auch eine Tombola veranstaltet und alle Gewinne gehen an die Krebsliga.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT BEZIERS MEDITERRANEE