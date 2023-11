COURS D’ŒNOLOGIE AVEC LE SECRET DES PAPILLES 80 avenue du Général de Gaulle Saumur, 25 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Cours d’œnologie avec visite commentée et guidée des vignobles + dégustation de 5 cuvées dont un vieux millésime (inférieur à 2005)..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

80 avenue du Général de Gaulle

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Biology course with guided tour of the vineyards + tasting of 5 cuvées, including one old vintage (less than 2005).

Curso de cata de vinos con visita guiada a los viñedos + degustación de 5 añadas, incluida una añada antigua (menos de 2005).

Weinkundekurs mit kommentierter und geführter Besichtigung der Weinberge + Verkostung von 5 Cuvées, darunter ein alter Jahrgang (unter 2005).

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire