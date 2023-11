SOIRÉE DE LA DÉBAUCHE SPÉCIALE BIEROLOGIE 80 avenue du Général de Gaulle Saumur, 24 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Au 4 vins vous invitent aux « vendredis de la débauche » !

Entre 18h et 21h, rendez-vous pour une soirée œnologique pour…

– Papoter

– Manger

– Déguster

En solo ou accompagné !.

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:00:00. .

80 avenue du Général de Gaulle

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Au 4 vins invites you to « Fridays of Debauchery »!

Between 6pm and 9pm, join us for a ?nological evening of…

? Chat

? Eat

? Enjoy

Solo or with friends!

Au 4 vins le invita a los « Viernes de desenfreno »

Entre las 18:00 y las 21:00, acompáñenos en una velada de…

? Charla

? Comer

? Saboree

Solo o con amigos

Au 4 vins laden Sie zu den « Freitagen der Ausschweifung » ein!

Zwischen 18 und 21 Uhr treffen Sie sich zu einem ?nologischen Abend, um…

? Zu plaudern

? Essen

? Verkosten

Allein oder in Begleitung!

