80 ans du groupe de danses basques Arrola : défilé, spectacles, repas et soirée animée

Saint-Étienne-de-Baïgorry, 26 novembre 2022

2022-11-26 11:00:00 – 2022-11-26 Saint-Étienne-de-Baïgorry

Pyrnes-Atlantiques Saint-Étienne-de-Baïgorry 11h défilé de la place de l’église au fronton et spectacle. En cas de pluie spectacle au mur à gauche. 12h, spectacle opar le groupe Jauziak

13h apéritif animé et 14h repas à Plaza Xoko sur réservation. 19h, spectacle Bilabal. 21h bal Kontrabanda et talo ta xingar 11h défilé de la place de l’église au fronton et spectacle. En cas de pluie spectacle au mur à gauche. 12h, spectacle opar le groupe Jauziak

13h apéritif animé et 14h repas à Plaza Xoko sur réservation. 19h, spectacle Bilabal. 21h bal Kontrabanda et talo ta xingar +33 6 30 48 39 99

