FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – PLATEAU DES POÈTES 80 Allées Paul Riquet Béziers, 12 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Course de caisses à savons, course d’obstacles ou encore Bodéga des Pitchous seront au programme de la Féria de Béziers au Plateau des Poètes. Entrée libre..

2023-08-12 14:00:00 fin : 2023-08-15 . .

80 Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



A soapbox race, an obstacle course and a « Bodéga des Pitchous » will be on the program for the Féria de Béziers at the Plateau des Poètes. Free admission.

Una carrera de cajas de jabón, una carrera de obstáculos y la Bodéga des Pitchous figuran en el programa de la Féria de Béziers en el Plateau des Poètes. Entrada gratuita.

Seifenkistenrennen, Hindernislauf oder Bodéga des Pitchous stehen auf dem Programm der Féria de Béziers auf dem Plateau des Poètes. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE