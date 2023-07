FÉRIA DE BÉZIERS 2023 – THÉÂTRE DE VERDURE 80 Allées Paul Riquet Béziers, 11 août 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Le Théâtre de Verdure en plein cœur du Plateau des Poètes accueille le Festival Flamenco de la Féria de Béziers! Entrée libre..

2023-08-11 22:30:00 fin : 2023-08-14 . .

80 Allées Paul Riquet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The Théâtre de Verdure in the heart of the Plateau des Poètes welcomes the Festival Flamenco de la Féria de Béziers! Free admission.

El Théâtre de Verdure, en el corazón del Plateau des Poètes, acoge el Festival Flamenco de la Féria de Béziers La entrada es gratuita.

Im Théâtre de Verdure im Herzen des Plateau des Poètes findet das Flamenco-Festival der Féria de Béziers statt! Eintritt frei.

