BALADE TISSÉE 8 Vieille route du Col d’Oderen Ventron, 12 juin 2023, Ventron.

Ventron,Vosges

Vous partez en balade avec notre guide aux alentours du Musée. Munis d’un cadre en bois, vous tisserez les végétaux trouvés au fil de votre parcours. Forfait famille: 25€ ( 2 adultes + 3 enfants ) 5€ par enfant supplémentaire. Comprenant la visite guidée du musée et balade. Sur réservation.. Tout public

Mercredi à 14:30:00 ; fin : . EUR.

8 Vieille route du Col d’Oderen Musée du Textile des Vosges

Ventron 88310 Vosges Grand Est



You go for a walk with our guide around the Museum. Equipped with a wooden frame, you will weave the plants found along the way. Family package: 25€ ( 2 adults + 3 children ) 5€ per additional child. Including guided tour of the museum and walk. On reservation.

Nuestro guía le llevará a dar un paseo por el Museo. Armado con un bastidor de madera, tejerá las plantas que encuentre por el camino. Paquete familiar: 25 euros (2 adultos + 3 niños) 5 euros por niño adicional. Incluye visita guiada al museo y paseo. Es necesario reservar.

Sie machen mit unserem Führer einen Spaziergang in der Umgebung des Museums. Mit einem Holzrahmen ausgestattet, weben Sie die Pflanzen, die Sie auf Ihrem Weg gefunden haben. Familienpauschale: 25? (2 Erwachsene + 3 Kinder) 5? für jedes weitere Kind. Enthält eine Führung durch das Museum und einen Spaziergang. Auf Reservierung.

