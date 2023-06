JOURNÉES GESTES D’AUTREFOIS 8 vieille route du Col d’Oderen Ventron, 28 juin 2023, Ventron.

Ventron,Vosges

La Commune de Ventron et son Musée du Textile proposent une animation pour découvrir le travail du forgeron, les énergies utilisées, la filature et le tissage sur différents métiers. Dernière visite à 17h.. Tout public

Mercredi à 14:00:00 ; fin : . EUR.

8 vieille route du Col d’Oderen Musée du Textile des Vosges

Ventron 88310 Vosges Grand Est



The Commune of Ventron and its Textile Museum propose an animation to discover the work of the blacksmith, the energies used, the spinning and weaving on different looms. Last visit at 5pm.

La Comuna de Ventron y su Museo Textil proponen una animación para descubrir el trabajo del herrero, las energías utilizadas, el hilado y el tejido en diferentes telares. Última visita a las 17 horas.

Die Gemeinde Ventron und ihr Textilmuseum bieten eine Animation an, bei der Sie die Arbeit des Schmieds, die verwendeten Energien, das Spinnen und Weben auf verschiedenen Webstühlen kennenlernen können. Letzter Besuch um 17 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-20 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES