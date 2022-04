8 Temps Marseille 1er Arrondissement, 16 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement.

8 Temps Palais de la Bourse 9 la Canebière Marseille 1er Arrondissement

2022-04-16 20:30:00 – 2022-04-16 Palais de la Bourse 9 la Canebière

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

8 8 Temps, qu’est ce que c’est ?

8 Temps est une série de performances mêlant des formes variées d’expressions artistiques au service de la créativité et de l’émerveillement. À la jonction du spectacle vivant et des arts numériques, ces représentations, inédites et immersives, invitent le public à découvrir les artistes du territoire autrement.

8 rendez-vous thématiques et expérimentaux se tiendront ainsi dans l’enceinte du Palais de la Bourse, un samedi sur deux jusqu’en juillet.



• Samedi 2 avril à 20h – Yeahman (DJ Set)

Yeahman, multi-instrumentiste Toulousain, fait tomber les frontières entre les différents genres musicaux, notamment dans son dernier album Ostriconi. Des rythmiques latines et africaines à la musique électronique, Yeahman sait associer les sonorités pour proposer un projet artistique novateur.



• Samedi 16 avril à 20h30 – David Walters

Adoubé par France Inter, Fip, Nova ou Gilles Peterson, David Walters a donné naissance à un étonnant répertoire empreint de beats électroniques et de folk acoustique sous influences afro-caribéennes.

Chanteur, multi-instrumentiste, enfant de la Caraïbe et grand voyageur, David Walters nous embarque dans un périple haut en couleur où lui seul connait la destination finale.



• Samedi 30 avril à 20h – programmation en cours



• Samedi 14 mai à 20h30 – Goldie B

Productrice multi-instrumentiste, chanteuse, MC et DJ, Goldie B est de ce genre d’artiste pluridisciplinaire dont l’énergie envoûte et captive. Après plusieurs années passées à se réaliser dans différents projets jazz et/ou électro, elle s’affiche en DJ set sur les scènes de festivals majeurs comme Peacock Society, Le Bon Air, Marsatac, mais aussi au Rex, Point Ephémère, Tropisme…



• Samedi 28 mai à 20h30 – Ana Pérez

Nous pourrions parler d’Ana Pérez comme d’une authentique flamenca. Elle porte en elle un poids et une maturité qui impactent le public dès qu’il la voit. Son style et son élégance apportent une nouveauté à la danse flamenca qui émane de sa personnalité, de ses racines espagnoles et d’une culture contemporaine ouverte au monde dont elle s’est imprégnée dès sa naissance.



• Samedi 11 juin à 20h30 – programmation en cours



• Samedi 25 juin à 20h30 – programmation en cours



• Samedi 9 juillet à 20h30 – programmation en cours

#8Temps, une série d’évènement Artisans d’Idées.

Palais de la Bourse 9 la Canebière Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-07 par