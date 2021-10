Paris librairie Fei île de France, Paris 8 semaines d’atelier, pour se découvrir écrivain librairie Fei Paris Catégories d’évènement: île de France

La formation « Devenir écrivain » propose un programme complet pour apprendre à écrire comme un romancier professionnel. La formation « Devenir écrivain » propose un programme complet pour apprendre à écrire comme un romancier professionnel. Elle met l’accent sur tous les aspects pratiques du métier d’écrivain : habitudes d’écriture pour mettre en place une solide discipline, organisation du quotidien pour dégager du temps et écrire tous les jours, construction et planification d’un projet littéraire, méthodes pour développer sa créativité, techniques d’écriture littéraire, astuces contre la page blanche et la procrastination. Programme de la formation (cycle de 8 semaines) : • 56 exercices d’écriture créative, et leur fiche explicative, pour mettre en place de nouvelles habitudes d’écriture • 8 visioconférences en groupe pour échanger autour de l’écriture et approfondir certains points techniques • 1 correction personnalisée d’une de vos nouvelles ✒️ Semaine 1 : Déterminer votre objectif

Semaine 2 : Comprendre ce qui vous empêche d’écrire

Semaine 3 : Faire de l’écriture une priorité

Semaine 4 : En finir avec les excuses et les distractions

Semaine 5 : Structurer votre projet d’écriture avec méthode

Semaine 6 : Maximiser votre créativité

Semaine 7 : Persévérer et combattre la procrastination

Semaine 8 : Être un écrivain productif chaque jour de votre vie

Contact :L'atelier d'écriture by Christine atelierdecriturebychristine@gmail.com https://www.atelierdecriturebychristine.com/ https://www.facebook.com/atelierdecriturebychristine/ atelierdecriturebychristine@gmail.com

