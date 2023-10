Animation Musicale à l’EHPAD de Bugeat 8 Rue Virgile Meyer et Louise Parel Bugeat, 19 octobre 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Venez partager un moment convivial avec les résidents de l’EHPAD de Bugeat, animation musicale organisée dans le cadre de « La semaine bleue ».

2023-10-19 fin : 2023-10-19 16:30:00. .

8 Rue Virgile Meyer et Louise Parel

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and share a convivial moment with the residents of EHPAD de Bugeat, musical entertainment organized as part of « La semaine bleue » (Blue Week)

Venga a compartir un momento de convivencia con los residentes del EHPAD de Bugeat, animación musical organizada en el marco de la « Semana Azul »

Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment mit den Bewohnern des EHPAD von Bugeat. Die musikalische Unterhaltung wird im Rahmen der « Blauen Woche » organisiert

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze