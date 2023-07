Zoème sessions 2 8 Rue Vian Marseille 6e Arrondissement, 23 septembre 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Marseille 6e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Rendez-vous à Zoème pour l’exposition « zoème sessions#2 », du 23 septembre au 10 novembre..

2023-09-23 11:00:00 fin : 2023-11-10 19:00:00. .

8 Rue Vian Zoème

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Join us at Zoème for « zoème sessions#2 », from September 23 to November 10.

Únase a nosotros en Zoème para la exposición « zoème sessions#2 », del 23 de septiembre al 10 de noviembre.

Besuchen Sie Zoème für die Ausstellung « zoème sessions#2 », vom 23. September bis zum 10. November.

Mise à jour le 2023-07-03 par Ville de Marseille