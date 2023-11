Atelier dégustation « Voyage dans le vignoble » 8 rue Vernoux Valence, 7 décembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Un voyage gustatif à la découverte des vignes d’ici et d’ailleurs « Autour de la méditerranée »..

2023-12-07 19:15:00 fin : 2023-12-07 21:15:00. EUR.

8 rue Vernoux Les Bouteilles

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A gustatory voyage to discover vineyards from here and elsewhere « Around the Mediterranean ».

Un viaje gustativo para descubrir cepas de aquí y de otros lugares « Alrededor del Mediterráneo ».

Eine Geschmacksreise durch die Weinberge von hier und anderswo « Rund um das Mittelmeer ».

Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme