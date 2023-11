Atelier « Variations olfactives » 8 rue Vernoux Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence Atelier « Variations olfactives » 8 rue Vernoux Valence, 2 décembre 2023, Valence. Valence,Drôme Découvertes parfumées autour d’un thème : les roses..

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

8 rue Vernoux Les Bouteilles

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fragrant discoveries around a theme: roses. Descubrimientos aromáticos en torno a un tema: las rosas. Duftentdeckungen rund um ein Thema: Rosen. Mise à jour le 2023-11-09 par Valence Romans Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu 8 rue Vernoux Adresse 8 rue Vernoux Les Bouteilles Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville 8 rue Vernoux Valence latitude longitude 44.932312;4.891468

8 rue Vernoux Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/