1er festenau uchaud'oc

Dimanche 8 octobre, 14h00
8 rue trimodia uchaud, Uchaud (30)
gratuite

BALANTRANS, groupe de musiques traditionnelles Occitan, présidé par Michel Georges, vous propose sa 1ére rencontre musicale, le dimanche 8 octobre 2023, à14h. Ce rassemblement sous le nom de FESTENAU UCHAUD D'OC se déroulera à UCHAUD (GARD), aux arènes. L'entrée est gratuite. Pas moins de 11 groupes de toute la région, soit près de 60 musiciens seront présents. Nous aurons le plaisir de partager ce moment avec les intervenants suivants :

Aqui Lou, Présidé par Ghyslaine Suignard

Li Cigaloun Jounquieren, Présidé par Jacques Bonnifay

Les tambourinaïres de l’étang de l’or, Présidé par Jean François Garcia (Membre du Félibrige)

La classe de conservatoire d’Orange, Présidée par Alain Bravay (Membre du Félibrige, professeur diplômé d’état)

Revolun, Présidé par Germinal Erruz, (Membre du Félibrige et de la Nacioun Gardiano)

Duo Anacrouse, Présidé par Laurent Cheyssial

Balantrans, et L’école de musique de Balantras, Présidés par Michel Georges (Membre du Félibrige)

les hautbois fifres tambours de Cournonterral, Présidée par Nadège Guillhaumon

Duo de Yves et Corrine Sespedes, (Diplômés de musique traditionnelle)

Nostradamus, Présidé par Ghyslaine Suignard

La classe de conservatoire de Pont St. Esprit, Présidée par Jean Pierre Miaule

Michel Georges, et les amis de Balantrans vous attendent pour cet après-midi musical.

2023-10-08T14:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

