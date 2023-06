Isigny Rétro 8, rue Thiers Isigny-sur-Mer, 1 juillet 2023, Isigny-sur-Mer.

Isigny-sur-Mer,Calvados

Exposition de véhicules de plus de 30 ans (Voitures, véhicules militaires, tracteurs, motos, mobylettes, solex etc…), défilés, animations. Restauration et buvette sur place.

Samedi 1 juillet : exposition et 2 défilés de véhicules, Majorettes et concert le soir.

Vente de billets de tombola pour gagner :

Premier prix une Jeep électrique pour enfant Deuxième prix une mini-chaîne stéréo Troisième prix un panier garni Dimanche 2 juillet exposition et 2 défilés de véhicules, messe en plein air le dimanche matin avec bénédiction des véhicules.

Tirage de la tombola à 17h00..

2023-07-01 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-01 18:00:00. .

8, rue Thiers Parc de la Mairie

Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie



Exhibition of vehicles over 30 years old (cars, military vehicles, tractors, motorcycles, mopeds, solexes, etc.), parades, entertainment. Catering and refreshments on site.

Saturday July 1: exhibition and 2 vehicle parades, Majorettes and concert in the evening.

Sale of raffle tickets to win :

First prize a child’s electric Jeep Second prize a mini stereo Third prize a gift basket Sunday July 2: exhibition and 2 vehicle parades, open-air mass on Sunday morning with blessing of the vehicles.

Tombola draw at 5pm.

Exposición de vehículos de más de 30 años (coches, vehículos militares, tractores, motos, ciclomotores, solex, etc.), desfiles, animaciones. Restauración y refrescos in situ.

Sábado 1 de julio: exposición y desfile de 2 vehículos, Majorettes y concierto por la noche.

Tómbola de premios:

Primer premio: un Jeep eléctrico para niños Segundo premio: un mini equipo de música Tercer premio: una cesta de regalos Domingo 2 de julio: exposición y 2 desfiles de vehículos, misa al aire libre el domingo por la mañana con bendición de los vehículos.

Sorteo de la tómbola a las 17.00 h.

Ausstellung von Fahrzeugen, die älter als 30 Jahre sind (Autos, Militärfahrzeuge, Traktoren, Motorräder, Mopeds, Solex usw.), Paraden, Animationen. Verpflegung und Getränke vor Ort.

Samstag, 1. Juli: Ausstellung und 2 Fahrzeugparaden, Majoretten und Konzert am Abend.

Verkauf von Losen für eine Tombola, bei der Sie gewinnen können:

Erster Preis ein elektrischer Jeep für Kinder Zweiter Preis eine Mini-Stereoanlage Dritter Preis ein Präsentkorb Sonntag, 2. Juli Ausstellung und 2 Fahrzeugparaden, Open-Air-Gottesdienst am Sonntagmorgen mit Fahrzeugsegnung.

Ziehung der Tombola um 17.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité