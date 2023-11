DÉFILÉ DE SAINT NICOLAS 8 Rue Thiers Dommartin-lès-Toul, 8 décembre 2023, Dommartin-lès-Toul.

Dommartin-lès-Toul,Meurthe-et-Moselle

Vendredi 8 décembre à 18h30, le char de Saint-Nicolas partira de l’église pour défiler dans les rues jusqu’au parc de la mairie, accompagné par la « Batucada Karimba Samba ». Distribution de bonbons pendant le défilé, de chocolat et de vin chauds dans la cour de l’école. Un stand y sera installé pour réaliser des photos des enfants avec saint Nicolas. VENEZ NOMBREUX !

Parcours :

• Départ à 18h30 de l’église

• Rue Gambetta

• Rue Pasteur

• Rue du Chevry ou rue du Cugnot Lorrain

• Rue de la république. Tout public

Vendredi 2023-12-08 18:30:00 fin : 2023-12-08 20:18:00. 0 EUR.

8 Rue Thiers

Dommartin-lès-Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est



On Friday December 8 at 6.30pm, the St. Nicholas float will leave the church and parade through the streets to the town hall park, accompanied by the « Batucada Karimba Samba ». Candy will be distributed during the parade, and hot chocolate and wine will be served in the school playground. A stand will be set up to take photos of the children with Saint Nicholas. COME ONE, COME ALL!

Route :

? Departure at 6:30pm from the church

? Rue Gambetta

? Rue Pasteur

? Rue du Chevry or rue du Cugnot Lorrain

? Rue de la république

El viernes 8 de diciembre a las 18.30 h, la carroza de Saint-Nicolas saldrá de la iglesia y desfilará por las calles hasta el parque del ayuntamiento, acompañada por la « Batucada Karimba Samba ». Durante el desfile se repartirán caramelos y se servirá chocolate caliente y vino en el patio del colegio. También habrá un stand donde se podrán hacer fotos de los niños con San Nicolás. ¡VENID TODOS!

El recorrido :

? Salida a las 18h30 de la iglesia

? Calle Gambetta

? Calle Pasteur

? Rue du Chevry o rue du Cugnot Lorrain

? Calle de la República

Am Freitag, den 8. Dezember um 18.30 Uhr startet der Wagen des Heiligen Nikolaus von der Kirche aus und zieht durch die Straßen bis zum Rathauspark, begleitet von der « Batucada Karimba Samba ». Verteilung von Süßigkeiten während des Umzugs, von Schokolade und Glühwein im Schulhof. Dort wird ein Stand aufgebaut, an dem Fotos von den Kindern mit dem Heiligen Nikolaus gemacht werden können. KOMMEN SIE ZAHLREICH!

Strecke :

? Start um 18:30 Uhr an der Kirche

? Straße Gambetta

? Straße Pasteur

? Rue du Chevry oder Rue du Cugnot Lorrain?

? Rue de la république (Straße der Republik)

Mise à jour le 2023-11-23 par MT TERRES TOULOISES