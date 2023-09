5ème Festival du fauteuil rouge 8 Rue St Agrève Tence, 6 octobre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

« RÉPARER MON VISAGE » Documentaire français de Caroline Puig-Grenetier.

Séance suivie d’un débat avec la réalisatrice..

2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 . EUR.

8 Rue St Agrève Ciné Tence

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



« RÉPARER MON VISAGE » French documentary by Caroline Puig-Grenetier.

Screening followed by discussion with the director.

« REPAIR MY FACE », documental francés de Caroline Puig-Grenetier.

Proyección seguida de un coloquio con la directora.

« RÉPARER MON VISAGE » Französischer Dokumentarfilm von Caroline Puig-Grenetier.

Filmvorführung mit anschließender Diskussion mit der Regisseurin.

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon