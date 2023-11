Concert des Voix de Gaïa 8, Rue Saint-Augustin, Nice (06) Concert des Voix de Gaïa 8, Rue Saint-Augustin, Nice (06), 1 décembre 2023, . Concert des Voix de Gaïa Vendredi 1 décembre, 20h30 8, Rue Saint-Augustin, Nice (06) 12 à 18€ Les Voix de Gaïa explorent le vaste territoire des chants polyphoniques du monde (Europe de l’Est et de l’Ouest, Balkans, Afrique, Amérique du sud, France…) ponctués de percussions et d’une vielle à roue. Un itinéraire riche en couleurs et en découvertes, véritable invitation au voyage et au dépaysement. La variété des paysages sonores et des rythmes est un hymne à la diversité des cultures et des peuples. https://www.facebook.com/lesvoixdegaia source : événement Concert des Voix de Gaïa publié sur AgendaTrad 8, Rue Saint-Augustin, Nice (06) 8, Rue Saint-Augustin, 06300 Nice, France [{« link »: « https://www.facebook.com/lesvoixdegaia »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46638 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

8, Rue Saint-Augustin, 06300 Nice, France

