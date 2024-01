Spectacle « Les Folies d’Espagne » 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne, dimanche 24 mars 2024.

Blainville-sur-Orne Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 16:00:00

fin : 2024-03-24

Cie du Loup-Ange (95)

Une infante qui s’ennuie lors des séances de pose et s’invente des voyages ; un roi et une reine dans le reflet incertain d’un miroir, en impossible dialogue…

tout droit sortis du tableau de Velasquez, Les Ménines, ces personnages de la cour, comme échappés du cadre, nous emmènent dans un voyage au cœur de nos folies où l’humour, la passion et l’illusion dialoguent. Ces micro-histoires en forme de « tableau-théâtre », se jouent des codes entre musique baroque, voix et manipulation d’objets.

.

8 rue Roger Salengro Théâtre du Champ Exquis

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Caen la Mer