Spectacle « Oka » 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne, samedi 23 mars 2024.

Blainville-sur-Orne Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:45:00

fin : 2024-03-23 11:20:00

Cie du Porte-Voix (92)

Chez les amérindiens, les ocas sont des petits îlots de vie humaine au cœur de la forêt amazonienne. Point de départ de l’expérience proposée par le spectacle « Oka ».

Deux musiciens-chanteurs invitent petits et grands à voyager en musique avec les peuples de la forêt. Le public devient ainsi un aventurier qui se laisse porter par des voix, des instruments et au fur et à mesure, découvre des êtres, des choses qui l’entourent.



Public moins de 6 ans

8 rue Roger Salengro Théâtre du Champ Exquis

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie



