Spectacle « Gros » 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne, mardi 19 mars 2024.

Blainville-sur-Orne Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19 21:00:00

Cie Veilleur (86)

Sylvain LEVEY nous dévoile avec pudeur son rapport à la nourriture et à son poids. Il nous déroule un parcours de vie à la fois sensible, drôle et touchant. Celui d’un petit garçon, d’une « crevette » qui, en un été, est devenu « gros ».

Malgré toute sa bonne volonté, cet enfant ne va pas réussir à maigrir, à perdre. Alors l’adolescent doit apprendre à vivre avec ses « kilos en trop », à se construire avec cette différence qui se lit surtout dans le regard des autres. Un jour, le jeune homme tombe sur une petite annonce pour un cours de théâtre amateur.

Il s’y rend et cette expérience fondatrice de la scène l’aidera à grandir, à apprivoiser son corps et à jouer de sa différence.

Public à partir de 11 ans

8 rue Roger Salengro Théâtre du Champ Exquis

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie



