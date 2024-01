Spectacle « Une journée à Takaledougou » 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne, vendredi 15 mars 2024.

Blainville-sur-Orne Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:00:00

fin : 2024-03-15 18:30:00

De Gurvan Loudoux et Amadou Diao (29)

Un jour comme les autres à Takaledougou, un petit village du sud-ouest du Burkina Faso en bordure du fleuve Comoé. La musique rythme chaque moment, du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs.

Gurvan LOUDOUX et Amadou DIAO associent leurs sensibilités et leurs cultures pour créer un spectacle aux couleurs et aux intensités variées, bercé de musiques.

Tout autour d’eux, des masques et sculptures, dotés de capteurs, offrent un espace d’exploration et de création sonore improvisée, un moment d’immersion totale.

Public moins de 3 ans

De Gurvan Loudoux et Amadou Diao (29)

Un jour comme les autres à Takaledougou, un petit village du sud-ouest du Burkina Faso en bordure du fleuve Comoé. La musique rythme chaque moment, du réveil à la préparation des repas, en passant par la sieste et le travail dans les champs.

Gurvan LOUDOUX et Amadou DIAO associent leurs sensibilités et leurs cultures pour créer un spectacle aux couleurs et aux intensités variées, bercé de musiques.

Tout autour d’eux, des masques et sculptures, dotés de capteurs, offrent un espace d’exploration et de création sonore improvisée, un moment d’immersion totale.

Public moins de 3 ans

.

8 rue Roger Salengro Théâtre du Champ Exquis

Blainville-sur-Orne 14550 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Caen la Mer